Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:26, 4 июля 2024Экономика

Российской экономике спрогнозировали замедление роста

Аналитик Вьюгин: темпы роста российской экономики начнут падать с 2025 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Темпы роста российской экономики начнут падать с 2025 года на фоне усиления кадрового голода в стране. Такой прогноз дал профессор Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, его слова приводит РИА Новости.

По мнению аналитика, проблему нехватки трудовых ресурсов в России удастся решить «в лучшем случае» к 2030 году. До этого времени национальная экономика продолжит испытывать значительный кадровый дефицит. Речь идет о нехватке тех ресурсов, которые последние несколько лет обеспечивали «позитивный сдвиг экономических показателей», прежде всего в промышленном секторе.

Однако в среднесрочной перспективе, по мнению эксперта, ограничения в этой области будут усиливаться, что окажет негативное воздействие на темпы роста национальной экономики. «Темпы экономического роста будут падать начиная с 2025 года в рамках этих ресурсных ограничений», — резюмировал Вьюгин в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в мае ускорился до 4,5 процента в годовом выражении, а за первые пять месяцев составил 5 процентов. Согласно прогнозу президента РФ Владимира Путина, по итогам первой половины 2024 года национальный валовый продукт увеличится примерно на 5 процентов.

Ранее на Конгрессе Центробанка эксперты назвали главные проблемы российской экономики. К числу таковых они, в частности, отнесли нехватку рабочей силы, ограниченные ресурсы для привлечения новых инвестиций, а также трудности с доступом к иностранным технологиям и оборудованию. Кроме того, по мнению аналитиков, в настоящее время в стране наблюдается недостаточный уровень производительности труда, сложная демографическая ситуация и вопрос с обеспечением защиты прав собственности. Все вышеперечисленные факторы, как считают участники финансового форума, в среднесрочной перспективе будут ограничивать темпы роста российской экономики.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Россиянка пострадала из-за взрыва электровелосипеда

      В России начали испытания беспилотного «Зубила»

      Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Экс-директор Ротару раскрыл доходы певицы от отеля в Крыму

      Пожилой китаец отстал от туристической группы и без вести пропал в российском городе

      В московском метро мужчина напал на подростков и попал на видео

      Посол России в США вернется в Москву

      Россиянам назвали самые подорожавшие за год продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше