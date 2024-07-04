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07:51, 4 июля 2024Экономика

Названы главные проблемы российской экономики

Конгресс ЦБ: рост ВВП России ограничивают кадровый дефицит и нехватка инвестиций

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Одними из главных проблем российской экономики является нехватка рабочей силы, ограниченные ресурсы для привлечения инвестиций, а также трудности с доступом к иностранным технологиям и оборудованию. Подобные вызовы для ВВП РФ, которые ограничивают темпы его роста, обсуждали на Конгрессе Центробанка (ЦБ), сообщает газета «Коммерсантъ».

К числу основным проблем российской экономики в регуляторе также отнесли недостаточный уровень производительности труда, сложная демографическая ситуация и вопрос с обеспечением защиты прав собственности. Однако за последнее время трудностей, с которыми сталкивается ВВП РФ, стало занчительно больше.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе обсуждений заявила, что решить вышеперечисленные проблемы не удастся за счет раздачи «дешевых» кредитов. Она также призвала аудиторию перейти от «тушения пожаров», вызванными началом боевых действий на Украине, к поиску системных ответов на вышеперечисленные долгосрочные вызовы. За последнее время российская экономика столкнулась со структурными изменениями, и на них нельзя реагировать исключительно антикризисными мерами.

Ранее Набиуллина сравнила процесс трансформации отечественной экономики с марафоном с препятствиями. По ее мнению, российским властям и бизнес-сообществу необходимо осознать, что структурные изменения, претерпеваемые в стране, — это длинный забег. Несмотря на трудности, российская экономика в прошлом году смогла продемонстрировать высокие темпы роста, которые нужно постараться сохранить в среднесрочной перспективе.

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