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17:36, 3 июля 2024Экономика

Российскую экономику сравнили с марафоном

Набиуллина: трансформация экономики РФ — это марафон с препятствиями

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Необходимо осознать, что изменения, претерпеваемые российской экономикой, — это длинный забег. К этому призвала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе. Ее цитирует ТАСС.

Россия, по словам Набиуллиной, оправилась быстрее, чем предполагали многие, а 2023 год показал очень высокие темпы роста. Есть желание их сохранить, указала она. Однако нужно понять, что трансформация экономики — это «марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями». Поэтому нужно рассчитывать силы. Подход «тушение пожара» должен смениться таким, который позволит отвечать на долгосрочные вызовы. Иными словами, пояснила глава регулятора, нужны не просто антикризисные меры, а переосмысление приоритетов и перераспределение ресурсов.

В начале июня Набиуллина констатировала, что перегрев российской экономики не уменьшился. Об этом свидетельствует рост цен, особенно в нерегулируемых секторах, и усиление напряженности на рынке труда. Например, исторически низкая безработица.

По данным ЦБ за I квартал российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, а покупательская активность осталась на высоком уровне благодаря росту доходов населения.

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