ЦБ сообщил о быстрых темпах роста российской экономики

Банк России: экономика страны продолжает расти быстрыми темпами

Данные по ВВП за первый квартал и оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года говорят о том, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В первые три месяца на годовой рост ВВП частично повлиял календарный фактор, поскольку год является високосным, пояснил регулятор. Покупательская активность сохранилась на высоком уровне благодаря увеличению доходов россиян.

Опросы, проведенные среди предприятий, указывают на то, что инвестиционный спрос в стране также остается высоким, отмечает Банк России.

Основным ограничением, препятствующим расширению выпуска товаров и услуг, является нехватка трудовых ресурсов, говорится в заявлении Центробанка. Ускорение роста реальных зарплат в стране регулятор объясняет в том числе размером выплат годовых премий в начале года.

Ранее стало известно, что на заседании 7 июня регулятор принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16 процентов. В то же время Банк России не исключил, что на следующем заседании ставка будет повышена. Это связано с растущим спросом, который опережает производственные возможности.

