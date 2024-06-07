Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:00, 7 июня 2024Экономика

ЦБ сообщил о быстрых темпах роста российской экономики

Банк России: экономика страны продолжает расти быстрыми темпами

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Данные по ВВП за первый квартал и оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года говорят о том, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В первые три месяца на годовой рост ВВП частично повлиял календарный фактор, поскольку год является високосным, пояснил регулятор. Покупательская активность сохранилась на высоком уровне благодаря увеличению доходов россиян.

Опросы, проведенные среди предприятий, указывают на то, что инвестиционный спрос в стране также остается высоким, отмечает Банк России.

Основным ограничением, препятствующим расширению выпуска товаров и услуг, является нехватка трудовых ресурсов, говорится в заявлении Центробанка. Ускорение роста реальных зарплат в стране регулятор объясняет в том числе размером выплат годовых премий в начале года.

Ранее стало известно, что на заседании 7 июня регулятор принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16 процентов. В то же время Банк России не исключил, что на следующем заседании ставка будет повышена. Это связано с растущим спросом, который опережает производственные возможности.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Ковальчук заявил о способности России превратить США в радиоактивный пепел

      ЦБ сообщил о быстрых темпах роста российской экономики

      МИД России не увидел в швейцарском саммите по Украине ничего общего с миром

      Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось

      В Москве снесли одобренный Лужковым арт-объект

      В Москве задержали учинившего в парке расправу над пенсионером россиянина

      Минобороны назвало использованное Украиной для удара по Луганску оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше