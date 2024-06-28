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18:31, 28 июня 2024Экономика

Путин оценил темпы роста российской экономики

Путин: темпы роста экономики РФ по итогам января-июня составят около 5 процентов

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

По итогам первой половины 2024 года темпы роста российской экономики ожидаются на уровне около пяти процентов. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что в январе-марте этого года рост ВВП России составил 5,4 процента. На этом фоне глава государства ожидает сохранения подобной динамики и по итогам января-июня. «Тоже в районе пяти процентов будет рост», — резюмировал Путин.

Для сохранения положительной динамики президент призвал власти продолжать оказывать поддержку российским бизнесменам и предпринимателям. Путин заявил, что сохранения высоких темпов роста отечественной экономики в условиях санкционного давления со стороны западных стран удалось добиться во многом благодаря усилиям бизнес-сообщества.

По его словам, российские предприниматели не только не позволили развалить брошенные западными компаниями предприятия, но и начали активно развивать производства на подобных площадках. «Это очень важно», — заключил Путин.

Ранее он заявил, что темпы роста российской экономики в настоящее время превышают среднемировые показатели. При этом подобная динамика, по словам главы государства, определяется во многом несырьевыми отраслями. На этом фоне страна по-прежнему остается одним из основных участников мировой торговли, отмечал президент.

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