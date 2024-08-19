Замедлению роста российской промышленности нашли объяснение

ЕАБР: перегрев российской экономики начал понижаться

Рост российского промышленного производства сдерживается структурными факторами и в будущем будет замедляться. Об этом со ссылкой на аналитический доклад Евразийского банка развития (ЕАБР) сообщило агентство РИА Новости.

По данным банка, за первые шесть месяцев 2024 года российский ВВП вырос на 4,7 процента в годовом выражении. Промышленное производство — на 4,4 процента. При этом во втором квартале рост составил 3,7 процента, хотя в первом составлял 5,6 процента. Такое замедление считают признаком снижения перегрева экономики.

В ЕАБР подчеркивают, что загрузка мощностей устойчиво остается около исторических максимумов. Предприятия жалуются на нехватку кадров, а безработица упала до 2,4 процента, вновь обновив исторический минимум.

«Промышленное производство прошло пиковые значения увеличения выпуска, и ожидаем постепенного замедления роста», — считают авторы доклада.

В начале августа Bloomberg сообщал, что перегретая российская экономика рискует остыть. Есть прогнозы, что ее ждет последний рывок роста, прежде чем она начнет заметно охлаждаться. Во второй половине года рост упадет до двух процентов, а в 2025 году достигнет всего 0,5-1,5 процента.

О признаках охлаждения экономики сообщал и Центральный банк РФ.