Банк России спрогнозировал замедление темпов роста экономики России

Банк России спрогнозировал замедление темпов роста ВВП в 2025–2026 годах

В 2025-2026 годах темпы роста ВВП России замедлятся, в том числе под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), следует из базового сценария развития экономики страны, содержащегося в опубликованном Центробанком проекте основных направлений денежно-кредитной политики РФ.

При этом устойчивый рост инвестиционного спроса продолжится, что отражает сдвиг в структуре экономики в сторону увеличения доли инвестиций, отмечает регулятор.

В текущем году, прогнозирует ЦБ, ожидается, что с учетом перегрева ВВП в РФ увеличится на 3,5-4,0 процента, а в 2027-м российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5 процента.

Помимо базового сценария развития экономики страны в указанный период, предполагающего, что уже в 2025 году инфляция замедлится до 4,0-4,5 процента и в дальнейшем будет находиться вблизи четырех процентов, в обнародованный Банком России документ включены также дезинфляционный, проинфляционный и рисковый варианты развития событий. Последний предполагает возникновение мирового финансового кризиса, высокую инфляцию и двухлетнее снижение ВВП.