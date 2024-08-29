Банк России опубликовал прогнозы развития экономики на ближайшие годы

Банк России опубликовал проект основных направлений ДКП на 2025-2027 годы

Банк России опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, содержащий базовый и три альтернативных сценария развития экономики страны в указанный период.

Согласно основному, ожидается, что уже в 2025 году инфляция замедлится до 4,0–4,5 процента, а в дальнейшем будет находиться вблизи 4 процентов. Для этого регулятор собирается поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, в том числе за счет высокой ключевой ставки.

В число альтернативных сценариев, представленных регулятором, вошли дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. В первом случае предполагается, что на фоне более существенного привлечения инвестиций и более высоких темпов прироста совокупной факторной производительности динамика ВВП окажется позитивнее за счет более высоких темпов роста конечного потребления и валового накопления. При втором рынок труда остается жестким, расширение предложения приводит к повышенному инвестиционному спросу, а давление на инфляцию усилится за счет высокого внутреннего спроса и роста издержек организаций на оплату труда, в результате чего Центробанк начнет проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику (ДКП).

