Бюджет России назвали умеренно консервативным

Мишустин: проект бюджета РФ получился сбалансированным и умеренно консервативным

Проект российского бюджета получился сбалансированным и умеренно консервативным. Так главный финансовый документ назвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы правительства, в проекте учли средства на реализацию национальных проектов. Итоговый документ учитывает внешние условия без завышенных показателей и ожиданий и должен обеспечивать макростабильность страны.

Выступая на совещании по экономическим вопросам, Мишустин также отметил, что в стране были достигнуты весомые результаты по многим направлениям экономики, однако важно следить за факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, и совершенствовать инструменты поддержки. Необходимо следить за ситуацией в секторах, помогающих развивать экономику предложениях, а также выстраивать последовательное и предсказуемое управление льготными программами.

Вопреки санкциям, ВВП России за девять месяцев текущего года вырос на 4,2 процента, отмечают в Минэкономразвития. Основной вклад в эти показатели вносит обрабатывающее производство (рост сектора с начала года составил почти восемь процентов), добавил Мишустин. Темп роста производства транспортных средств и оборудования превысил 50 процентов, а компьютеров и электроники — порядка 30.

По словам главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы может быть вынесен на рассмотрение Госдумы в третьем чтении 21 ноября.

Проект российского бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов прошел первое чтение 24 октября. Доходы главного финансового документа страны, как ожидается, составят в следующем году 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона при дефиците в 1,173 триллиона.