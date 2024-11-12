В Госдуме назвали даты голосования по проекту федерального бюджета

II и III чтения федерального бюджета пройдут в Госдуме 14 и 21 ноября

Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы может быть вынесен на рассмотрение Госдумы в третьем чтении 21 ноября, его второе чтение состоится 14 ноября. Даты назвал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщает ТАСС.

По словам депутата, представители всех фракций тщательно работали над документом, за что он их поблагодарил.

Проект российского бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов прошел первое чтение 24 октября. Доходы главного финансового документа страны, как ожидается, составят в следующем году 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона при дефиците в 1,173 триллиона.

Перед внесением его на рассмотрение парламентариев глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что приоритетами при формировании главного финансового документа страны были социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, расходы на укрепление обороны и безопасности, которые позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.