Госдума утвердила проект бюджета в первом чтении

Госдума приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении

Депутаты Госдумы утвердили в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с документом, доходы бюджета прогнозируются на уровне 40,296 триллиона рублей в 2025 году, 41,84 триллиона — в 2026-м, 43,154 триллиона — в 2027-м. Расходы должны составить 41,469 триллиона, 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей, а дефицит — 1,173 триллиона, 2,181 триллиона и 2,761 триллиона соответственно.

Основными источниками финансирования растущего дефицита бюджета станут внутренние заимствования. Использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на его покрытие не планируется.

На начало 2026 года верхним пределом внутреннего госдолга станет 29,386 триллиона рублей, а внешнего — 61,1 миллиарда долларов. К началу 2028 года они вырастут до 39,005 триллиона рублей и 56,5 миллиарда долларов соответственно.

Ранее глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин назвал прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы реалистичным и выразил уверенность, что тот позволяет сформировать устойчивый федеральный бюджет.

Основные замечания к бюджету и поправки должны быть внесены ко второму чтению, которое считается основным. После третьего чтения документ поступит в Совет Федерации, а оттуда — на подпись президенту.