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14:10, 24 октября 2024Экономика

В Госдуме оценили прогноз экономического развития России

Глава комитета ГД Топилин: прогноз развития РФ на 2025-2027 годы — реалистичный

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Прогноз социально-экономического развития России на 2025-2027 годы является реалистичным и позволяет сформировать устойчивый федеральный бюджет на ближайшую трехлетку. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы (ГД) по экономической политике Максим Топилин, его слова приводит ТАСС.

Он назвал важнейшей частью социально-экономического прогноза пункт о привлечении инвестиций. В 2025 году ожидается рост денежных вложений в российский ВВП на 2,1 процента, в 2026-м — на три процента, а в 2027-м — на 3,3 процента. Подобная динамика, по словам Топилина, представляется умеренной.

Комитет ГД считает, что заложенная в проект федерального бюджета динамика инвестиций позволит добиться роста инвестиций в основной капитал РФ на 60 процентов к 2030 году. Эта цель была включена в соответствующий указ президента России Владимира Путина, резюмировал Топилин.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) сообщило, что по итогам 2023 года сильнее всего в стране выросли инвестиции в производство металлических изделий. За 12 месяцев показатель вырос на 85 процента. Существенный рост продемонстрировали и другие отрасли, включая производство компьютеров, электронных и оптических приборов (плюс 71,8 процента), а также электрическое оборудование (плюс 67,8 процента).

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      Анатолий Акулов
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