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16:23, 19 марта 2024Экономика

В России назвали лидирующие по росту инвестиций отрасли экономики

РБК: сильнее всего в РФ выросли инвестиции в производство металлических изделий

Фото: Lennart Preiss / Getty Images

Сильнее всего в экономике РФ в 2023 году выросли инвестиции в производство готовых металлических изделий (на 85,5 процента), компьютеры, электронные и оптические приборы (71,8 процента), а также электрическое оборудование (67,8 процента), пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Общая сумма инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года превысила 34 триллиона рублей, что почти на 10 процентов больше показателей 2022-го, приведенных в реальном выражении.

Текущую структуру инвестиционного роста эксперты объясняют идущими в стране процессами импортозамещения , а также нуждами гособоронзаказа. При этом среди российских отраслей, ориентированных в основном на потребительский рынок, высокий рост инвестиций показали только производство автомобилей (на 65 процентов) и производство напитков (на 47 процентов) в то время как вложения в производство продуктов питания продемонстрировали практически нулевой рост.

Ранее президент России Владимир Путин назвал одним из главных драйверов роста экономики страны расходы на оборонную промышленность. Рост обрабатывающей промышленности в РФ опережает темпы увеличения ВВП более чем вдвое.

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      Дмитрий Воронин
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