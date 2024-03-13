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14:22, 13 марта 2024Экономика

Путин раскрыл главную причину роста экономики России

Путин: российскую экономику разгоняет оборонная промышленность

Фото: Globallookpress.com

Одним из главных драйверов роста российской экономики в настоящее время выступают расходы на оборонную промышленность. Однако в этой отрасли необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит «Прайм».

Глава государства отметил, что в оборонном секторе необходимо вводить определенные ограничения. В противном случае российская экономика столкнется с риском перекоса в сторону выпуска военной продукции. Оборонные предприятия, по его словам, способствуют соблюдению баланса, используя «инновации» в том числе для гражданских нужд.

Подобное обстоятельство Путин счел «чрезвычайно важным». Он также напомнил, что во времена Советского Союза оборонные расходы, которые «никто не считал», составляли в среднем 13 процентов от ВВП страны. В России сейчас этот показатель вдвое ниже и находится на уровне в 6,8 процента.

Ранее Путин заявил о росте российской экономики на 3,6 процента по итогам 2023 года. По этому показателю РФ, как уточнил он, сумела опередить все страны «Большой семерки». Президент также выразил уверенность в том, что в среднесрочной перспективе России будет по силам войти в четверку крупнейших экономик мира.

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      Анатолий Акулов
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