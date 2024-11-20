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11:24, 20 ноября 2024Экономика

Власти анонсировали траты бюджета России на индексацию пенсий

Минфин: в бюджете РФ на 2025 год заложено 700 млрд рублей на индексацию пенсий
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России напомнили о возможности дополнительной индексации пенсий. Как следует из сообщения пресс-службы Минфина РФ, на которое ссылается ТАСС, такое право есть у правительства страны, пока же проект федерального бюджета предусматривает направление на повышение страховых пенсий более 700 миллиардов рублей.

В целом, анонсировали в ведомстве, траты на соответствующие выплаты в 2025 году предусмотрены на уровне около 11 триллионов рублей.

Проект бюджета был принят Госдумой во втором чтении на прошлой неделе. Третье чтение, как ожидается, состоится в четверг, 21 ноября.

Доходы главного финансового документа страны, по прогнозам, составят в следующем году 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона при дефиците в 1,173 триллиона. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал его сбалансированным и умеренно консервативным.

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