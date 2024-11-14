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16:29, 14 ноября 2024Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета России на 2025-2027 годы
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета России на 2025 год, а также на плановый период с 2026 по 2027 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект был внесен правительством в парламент 30 сентября. 24 октября его приняли в первом чтении.

Говоря о проекте бюджета, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал его сбалансированным и умеренно консервативным. Глава правительства подчеркнул, что в финансовом документе были учтены все средства на реализацию нацпроектов. Он также учитывает внешние условия, что даст возможность обеспечить макростабильность России в будущем.

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