Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:23, 29 октября 2024Экономика

В России установили особенности исполнения бюджетов в 2025 году

Президент Путин подписал закон об особенности исполнения бюджетов в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенности исполнения бюджетов в стране. Документ вступил в силу 29 октября, указывает ТАСС. Этот же закон приостанавливает действие некоторых норм Бюджетного Кодекса РФ и вводит новые.

В частности, ужесточается контроль над инфраструктурными проектами, деньги на которые взяты за счет бюджетных и казначейских кредитов. Если сроки или качество будет нарушено, ставку по кредиту могут удвоить. Кроме того, с 1 января 2025 года предусмотрено изменение норматива распределения доходов от акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла, производимые в стране.

Среди прочего этот документ предполагает, что с 2025 года госкомпании должны будут оплачивать в федеральный бюджет 50 процентов рыночной стоимости передаваемых им активов, изъятых государством на основании судебных решений. Речь идет в первую очередь об акциях и долях в уставных капиталах хозяйственных обществ. Компаниям дадут три месяца с момента получения активов. Еще указано, что с будущего года в России введут единый межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование.

Этот законопроект внесли в конце сентября одновременно с проектом трехлетнего бюджета. Из плана следует, что в грядущем году доходы федеральной казны составят 40 триллионов 296 миллиардов рублей, что почти на 12 процентов больше, чем в 2024 году. При этом расходы вырастут до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий в зоне СВО рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара

      Раскрыты подробности об обвиняемом в попытке поджога московского военкомата

      Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе

      Москвичей предупредили о заморозках

      Воевавший в «Азове» гребец сборной Украины ликвидирован в зоне СВО

      Франция возмутилась китайскими пошлинами на бренди

      Появились подробности о пропавшем в Южной Азии тревел-блогере из России

      Возможность победы Трампа на выборах в США оценили

      Буддийский монах напал на другого монаха с топором из-за неопрятной рясы

      Кардиолог напомнила о простой спасающей жизни диагностике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше