В России установили особенности исполнения бюджетов в 2025 году

Президент Путин подписал закон об особенности исполнения бюджетов в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенности исполнения бюджетов в стране. Документ вступил в силу 29 октября, указывает ТАСС. Этот же закон приостанавливает действие некоторых норм Бюджетного Кодекса РФ и вводит новые.

В частности, ужесточается контроль над инфраструктурными проектами, деньги на которые взяты за счет бюджетных и казначейских кредитов. Если сроки или качество будет нарушено, ставку по кредиту могут удвоить. Кроме того, с 1 января 2025 года предусмотрено изменение норматива распределения доходов от акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла, производимые в стране.

Среди прочего этот документ предполагает, что с 2025 года госкомпании должны будут оплачивать в федеральный бюджет 50 процентов рыночной стоимости передаваемых им активов, изъятых государством на основании судебных решений. Речь идет в первую очередь об акциях и долях в уставных капиталах хозяйственных обществ. Компаниям дадут три месяца с момента получения активов. Еще указано, что с будущего года в России введут единый межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование.

Этот законопроект внесли в конце сентября одновременно с проектом трехлетнего бюджета. Из плана следует, что в грядущем году доходы федеральной казны составят 40 триллионов 296 миллиардов рублей, что почти на 12 процентов больше, чем в 2024 году. При этом расходы вырастут до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей.