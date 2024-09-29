Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в решении.

Из плана следует, что в грядущем году доходы федеральной казны составят 40 триллионов 296 миллиардов рублей, что почти на 12 процентов больше, чем в 2024 году. При этом расходы вырастут до 41 триллиона 469,5 миллиардов рублей.

Ранее аналитики Счетной палаты заявили, что расходы на обслуживание российского госдолга в первой половине 2024 года увеличились в полтора раза. Отмечается, что с января по июнь расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга выросли до 1,1 триллиона рублей.