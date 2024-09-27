Траты бюджета России на обслуживание госдолга оценили

Счетная палата: траты на обслуживание госдолга РФ в 2024 году выросли в 1,5 раза

Расходы на обслуживание российского госдолга в первой половине 2024 года увеличились в полтора раза. Так траты оценили аналитики Счетной палаты, сообщает газета «Известия».

С января по июнь расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга выросли до 1,1 триллиона рублей — немногим менее половины из запланированных до конца года трат (2,3 триллиона). Это максимальный прирост в годовом выражении — так, например, в первом квартале показатель увеличивался рекордными за 11 лет темпами.

Согласно отчету об исполнении бюджета, эти траты больше, чем выделенное финансирование спорта, культуры, СМИ, охраны окружающей среды вместе взятых. Большую часть из этой суммы (триллион) направили на оплату внутренних заимствований, как облигации федерального займа (ОФЗ) и госгарантии, а оставшиеся 77 миллиардов — на внешние.

Как отмечают в Министерстве финансов, рост трат на обслуживание госдолга обусловлен наращиванием заимствований. За указанные полгода они увеличились на 418 миллиардов, до 26 триллионов рублей (14,5 процента ВВП). По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, траты растут на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, и с повышением ключевой ставки доходность по гособлигациям предлагают все выше и выше. Траты на обслуживание внешнего долга растут из-за ослабления курса рубля.

Максимальный размер внутреннего долга на 2024 год установлен на отметке в 26,7 триллиона рублей, а внешнего — 63 миллиарда долларов. До этой отметки не хватает 5,2 триллиона рублей и 9,9 миллиарда долларов соответственно. При этом в Минфине полагают, что в ближайшие годы госдолг увеличится с 15 до 18 процентов ВВП, но останется на безопасной отметке ниже 20 процентов.

«Дальнейшее наращивание госдолга практически неизбежно в связи с дефицитом российского бюджета. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что в 2025 году казна также сложится с недостачей в 0,5 процента ВВП. Покрывать ее будут за счет внутренних заимствований», — добавил Чернов.

Ранее Михаил Мишустин отмечал, что подготовка главного финансового документа страны сейчас завершается, трехлетний бюджет и все сопутствующие документы будут внесены в Госдуму. По его словам, доходы федеральной казны продолжат расти — за год они увеличатся почти на 12 процентов, до 40,296 триллиона рублей. При этом доля ненефтегазовых поступлений в казну увеличится почти до 73 процентов. Эти средства позволят увеличить финансирование обязательств, программ и проектов, подчеркнул Мишустин.