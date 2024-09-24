Рост госдолга России оценили

Минфин: по итогам 2027 года госдолг России вырастет до 18 % ВВП

По итогам 2027 года государственный долг России вырастет до 18 процентов ВВП. Изменения ключевого показателя оценили в Министерстве финансов, сообщает в пресс-служба ведомства.

В Минфине отмечают, что проект бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов формировался с учетом обеспечения структурной сбалансированности. Общий дефицит прогнозируют на уровне процента ВВП в год (0,5 процента ВВП в 2025 году, 0,9 — в 2026 году и 1,1 — в 2027 году).

Источниками финансирования дефицита будут преимущественно заимствования (4,8, 5,1 и 5,3 триллиона рублей соответственно). В результате госдолг вырастет с 15 процентов ВВП в 2023 году до 18 по итогам 2027 года, то есть сохранится на экономически безопасном уровне ниже 20 процентов ВВП, отметили в Минфине.

Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что приоритетами бюджета станут соцподдержка граждан, финансовое обеспечение военных расходов и достижения технологического лидерства. На финансовую поддержку регионов будет выделяться более трех триллионов рублей в год.

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что доходы бюджета РФ продолжат расти — в 2025 году они увеличатся почти на 12 процентов, до 40,296 триллиона рублей. По его словам, подготовка главного финансового документа страны сейчас завершается, трехлетний бюджет и все сопутствующие документы будут внесены в Госдуму.