Президент России Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете государства на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В нем отмечается, что в следующем году доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 40,296 триллиона рублей, в 2026 — 41,84 триллиона рублей, и в 2027 — 43,154 триллиона рублей.

Расходы бюджета в 2025 году составят 41,469 триллиона рублей, в 2026 — 44,022 триллиона рублей, в 2027 — 45,915 триллиона рублей. Дефицит, согласно прогнозу, составит в следующем году 1,173 триллиона рублей, в 2026 — 2,181 триллиона рублей, в 2027 году — 2,761 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что в России проиндексируют социальные пенсии на 14,75 процента — с 1 апреля 2025 года они будут составлять 15,4 тысячи рублей.