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20:29, 30 ноября 2024Экономика

В России проиндексируют социальные пенсии

В России проиндексируют социальные пенсии на 14,75 процента
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России проиндексируют социальные пенсии на 14,75 процента — с 1 апреля 2025 года они будут составлять 15,4 тысячи рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно утвержденному бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы, в 2026 году выплаты увеличат на 4,5 процента, 2027 году — на 4 процента. Средний размер социальной пенсии на конец 2024 года составит 13,4 тысячи рублей.

Кроме того, средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года составит 22,3 тысячи рублей, а на конец 2025 года — 24 тысячи рублей.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в третьем чтении 21 ноября.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, главный финансовый документ страны сбалансирован и умеренно консервативен. Доходы бюджета в 2025-м составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона при дефиците в размере 1,173 триллиона.

По данным Минфина, пока проект федерального бюджета предусматривает направление на повышение страховых пенсий более 700 миллиардов рублей, траты на соответствующие выплаты в 2025 году предусмотрены на уровне около 11 триллионов рублей.

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