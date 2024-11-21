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13:16, 21 ноября 2024Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, передает РИА Новости. Второе чтение проект прошел 14 ноября. Сейчас за принятие закона проголосовали 335 депутатов.

Документ предполагает, что в будущем году доходы составят 40,296 триллиона рублей, а расходы — 41,469 триллиона. В последующие годы ожидается, что доходы будут расти ( до 41,841 триллиона рублей в 2026 году и до 43,154 триллиона в 2027-м). При этом, дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5 процента ВВП, в 2026 году — 0,9 процента, а в 2027 году — 1,1 процента.

Говоря о проекте бюджета, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал его сбалансированным и умеренно консервативным. А в Минфине отмечали, что в бюджете на 2025 год заложено 700 миллиардов рублей на индексацию пенсий.

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