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14:27, 17 мая 2024Экономика

Путин оценил военные расходы России

Путин: нынешние расходы российского бюджета на оборону не являются критичными
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В настоящее время суммарные расходы федерального бюджета на оборону являются некритичными и с учетом трат на все военные цели и безопасность составляют чуть больше 8 процентов от российского ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что в Советском Союзе подобные расходы бюджета составляли в среднем 13 процентов от ВВП. Доля нынешних военных трат в структуре валового продукта России ниже почти на 5 процентных пункта (п.п.). «С учетом состояния экономики, макроэкономических показателей, прогнозов доходов бюджета, расходы на оборону и безопасность, даже вместе, абсолютно нормальны», — заявил Путин.

Он добавил, что, по мнению ряда экспертов, у российской экономики есть определенный запас прочности для наращивания доли подобных расходов в структуре федерального бюджета. «Возможности бюджета позволяют», — заключил Путин в ходе выступления на пресс-конференции.

Ранее Путин счел действующие санкции западных стран в отношении России бесперспективными. По его мнению, запрет на поставки в РФ ряда товарных категорий из ЕС и США, включая продукцию двойного назначения, является «нерыночным» механизмом воздействия и «абсолютно глупой» мерой.

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      Анатолий Акулов
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