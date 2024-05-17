Путин оценил западные санкции

Путин: западные санкции на поставки товаров в Россию являются бесперспективными

Санкции западных стран, подразумевающие в том числе запрет на поставки определенных категорий товаров в Россию, являются нерыночным механизмом воздействия и представляют собой бесперспективное решение. Действующие против РФ ограничения оценил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Подобные механизмы воздействия глава государства счел «абсолютно глупыми». «Это (ограничения на поставки товаров в Россию, включая продукцию двойного назначения — прим. «Ленты.ру») нерыночные, абсолютно глупые, не имеющие никаких перспектив решения», — резюмировал Путин в ходе выступления на пресс-конференции.

После ввода западных санкций Россия и дружественные ей страны стали переходить на торгово-экономические расчеты в национальных валютах, включая рубли и юани. Ранее Путин заявил, что этот процесс уже не оставить. Долю платежей в нацвалютах в расчетах между Россией и Китаем, который за последнее время стал главным партнером РФ, он оценил в 90 процентов.

Для еще большей деловой кооперации между странами Путин предложил предоставлять китайским бизнесменам экономические льготы и доступ к технологической базе РФ. По его мнению, подобные меры могут привести к наращиванию притока инвестиций в российский ВВП из КНР.