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09:43, 17 мая 2024Экономика

В России нашли способ нарастить приток инвестиций из Китая

Путин: Россия готова предоставить льготы и доступ к техбазе инвесторам из Китая

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Власти России готовы предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из Китая с целью наращивания притока денежных вложений из азиатской страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, в России положительно оценивают намерения представителей китайского бизнеса локализовать собственные производства на территории РФ. Однако для еще более активного притока инвестиций необходимо содействие со стороны российских властей.

Речь идет в том числе о предоставления доступа китайским бизнесменам к высококвалифицированным кадрам РФ. «Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР (...) помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», — заключил президент.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о более чем 80 крупных совместных с Китаем проектах на общую сумму 200 миллиардов долларов. Упор делается в том числе на взаимодействие в области транспорта и логистики, а также автомобилестроения и сельского хозяйства. В то же время главным драйвером бизнес-кооперации РФ и КНР он назвал торговлю.

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      Анатолий Акулов
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