В России рассказали о десятках крупных проектов с Китаем

Глава Минэка Решетников: у России и КНР в работе более 80 проектов на $200 млрд

В настоящее время представители России и Китая работают над реализацией более чем 80 крупных совместных проектов на общую сумму 200 миллиардов долларов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Решетников уточнил, что речь идет о проектах в области транспорта и логистики, а также автомобилестроения и сельского хозяйства. На этом фоне можно говорить об устойчивом росте кооперационных связей между российским и китайским бизнес-сообществом. «Инвестиционный портфель (РФ и КНР — прим. «Ленты.ру») ежегодно пополняется новыми совместными проектами», — резюмировал он.

Глава Минэка (Министерство экономического развития) добавил, что главным драйвером двусторонних отношений в настоящее время является торговля. В этом году товарооборот России и Китая продолжает «уверенно расти», заключил министр.

Ранее сопредседатель Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов заявил о проведении деловой встречи с автопроизводителями из КНР в июне. В ходе переговоров стороны обсудят вопрос реализации производства китайских машин на территории России. Как уточнил Титов, к настоящему времени намерение принять участие в предстоящей встрече выразили в общей сложности более 40 компаний.