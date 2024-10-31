Спрогнозирован дефицит бюджета на конец 2024 года

Минфин: дефицит бюджета на конец 2024 года будет на уровне до 1,7 процента ВВП

На конец 2024 года дефицит бюджета будет на уровне 1,7 процента ВВП. Об этом заявил заместитель министра финансов России Владимир Колычев. Его процитировало агентство РИА Новости.

Он пояснил, что цены на нефть оказались ниже, чем было заложено в бюджете. Между тем ненефтегазовые доходы РФ превысили запланированный показатель.

Ранее, 24 октября, Госдума в первом чтении утвердила проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Согласно этому документу, в 2025 году доходы бюджета будут на уровне 40,296 триллиона рублей, а расходы — 41,469 триллиона. Таким образом дефицит оценивается в 1,173 триллиона.

За январь-сентябрь 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 миллиардов рублей.