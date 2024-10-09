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17:25, 9 октября 2024Экономика

Минфин подсчитал профицит федерального бюджета России

Минфин: профицит федерального бюджета составил 169 миллиардов рублей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в 169 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный сайт Министерства финансов России.

Достигнутый показатель оказался на 1,6 триллиона рублей больше того, что зафиксировали в январе-сентябре 2023 года. При этом отмечается, что по итогам года дефицит будет в пределах двух процентов ВВП.

Объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2024 года составил 26 триллионов 289 миллиардов рублей, а расходов — 26 триллионов 120 миллиардов рублей.

Ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев заверил, что средства ФНБ и государственные займы не станут тратить на обеспечение дополнительных расходов бюджета на 2024 год. Источником финансирования будут накопленные остатки федерального бюджета.

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