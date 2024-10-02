В России назвали источник финансирования дополнительных расходов бюджета

В Минфине заявили, что допрасходы РФ профинансируют за счет остатков бюджета

На обеспечение дополнительных расходов бюджета страны на 2024 год в размере 1,5 триллиона рублей не будут тратиться средства ФНБ и государственные займы. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев, которого цитирует ТАСС.

Источником финансирования таких расходов заместитель министра назвал накопленные остатки федерального бюджета. Их, отметил Колычев, для этих целей у властей достаточно. Чиновник также уточнил, что указанная сумма уже учтена в обновленном прогнозе дефицита бюджета на 2024 год в размере 1,7 процента ВВП.

Ранее при внесении в Госдуму соответствующего документа указывалось, что размер дефицита федерального бюджета по итогам года прогнозируется в пределах двух процентов ВВП, а кабмин получит возможность в случае необходимости оперативно реагировать на возникающие риски, писал «Интерфакс».

Исполнение российского бюджета в 2023 году составило 98,2 процента, что стало «самым лучшим показателем», рассказал руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. По итогам первых семи месяцев 2024-го суммарные доходы бюджета РФ увеличились на 36 процентов в сравнении с тем же периодом годичной давности и приблизились к отметке в 20 триллионов рублей.