Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:22, 26 августа 2024Экономика

Путин оценил доходы российского бюджета

Путин: доходы российского бюджета выросли на 36 процентов в январе-июле

Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные доходы российского бюджета увеличились на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и приблизились к отметке в 20 триллионов рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Подобную динамику глава государства счел хорошей. Он также отметил, что на рост пополняемости федерального бюджета оказало влияние, в том числе, увеличение заработных плат россиян. «Рост экономики заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете», — заявил Путин.

В то же время, добавил он, подавляющая часть (две трети) поступлений в федеральный бюджет в январе-июле пришлась на ненефтегазовые отрасли. Речь идет о предприятиях, задействованных в промышленном секторе, сельском хозяйстве и сфере услуг. «Предприятия работают стабильно, ритмично», — резюмировал президент.

Ранее Путин заявил, что в январе-июле темпы роста российской экономики составили 4,6 процента в годовом выражении. За этот период времени объемы промышленного производства в стране увеличились на 4,4 процента, уточнил он. Глава государства особенно выделил динамику в обрабатывающем секторе. Подобные предприятия, по его словам, традиционно задают высокую планку.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности массированного удара по Украине. Зеленский вышел на связь и рассказал о последствиях

      Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС

      Ряд российских регионов предупредили о более чем 30-градусной жаре

      Мошенник-альфонс обманул двух россиянок на несколько сотен тысяч рублей и был задержан

      На Украине открыли еще одно уголовное дело в отношении сбежавшего депутата Рады

      В России назвали цветы предметом роскоши

      Германия раскритиковала президента Чехии за оправдание подрыва «Северных потоков»

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

      В Киевской области сообщили о повреждении энергообъектов

      Свет внутри коллайдера создал идеальную жидкость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше