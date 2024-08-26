Путин оценил доходы российского бюджета

Путин: доходы российского бюджета выросли на 36 процентов в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные доходы российского бюджета увеличились на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и приблизились к отметке в 20 триллионов рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Подобную динамику глава государства счел хорошей. Он также отметил, что на рост пополняемости федерального бюджета оказало влияние, в том числе, увеличение заработных плат россиян. «Рост экономики заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете», — заявил Путин.

В то же время, добавил он, подавляющая часть (две трети) поступлений в федеральный бюджет в январе-июле пришлась на ненефтегазовые отрасли. Речь идет о предприятиях, задействованных в промышленном секторе, сельском хозяйстве и сфере услуг. «Предприятия работают стабильно, ритмично», — резюмировал президент.

Ранее Путин заявил, что в январе-июле темпы роста российской экономики составили 4,6 процента в годовом выражении. За этот период времени объемы промышленного производства в стране увеличились на 4,4 процента, уточнил он. Глава государства особенно выделил динамику в обрабатывающем секторе. Подобные предприятия, по его словам, традиционно задают высокую планку.