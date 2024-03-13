Стало известно об исполнении бюджета России с «самым лучшим показателем»

Власти РФ заявили о предотвращении нерациональных расходов на 134 млрд рублей

Исполнение российского бюджета в 2023 году составило 98,2 процента, что стало «самым лучшим показателем», рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Об этом сообщает ТАСС.

По этой причине чиновник назвал прошлый год знаковым для всей бюджетной системы страны. «Единый казначейский счет позволил стать Казначейству России третьим администратором доходов федерального бюджета после налогов и таможни. В федеральный бюджет поступило 541 млрд рублей», — цитирует агентство Артюхина. По его словам, в результате контрольно-надзорной деятельности ведомства совместно с Минфином удалось снизить затраты и предотвратить нерациональные расходы на 134 миллиарда рублей.

Ранее из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за 2023 год, представленной Минфином, стало известно, что динамика поступления доходов и финансирования расходов свидетельствовала о соответствии главного финансового документа страны утвержденным законом целевым параметрам. В частности, дефицит бюджета составил 3,24 триллиона рублей или 1,9 процента ВВП при предусмотренном ранее показателе на уровне двух процентов.