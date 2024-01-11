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15:24, 11 января 2024Экономика

Дефицит бюджета России оценили

Минфин: дефицит бюджета РФ составил в 2023 году 3,24 триллиона рублей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Дефицит федерального бюджета России в 2023 году составил 3,24 триллиона рублей или 1,9 процента ВВП, следует из опубликованной министерством финансов предварительной оценки исполнения главного финансового документа страны.

В законе о бюджете на 2023 год превышение расходов над доходами предусматривалось на уровне двух процентов ВВП, а годом ранее, в 2022-м, показатель составил 2,1 процента или 3,295 триллиона рублей.

Итоговая оценка дефицита российского бюджета оказалась несколько выше ожидавшейся властями в декабре. «1,5 процента или немного меньше», приводил тогда «Интерфакс» слова главы Минфина Антона Силуанова.

Согласно официальным данным, в январе-октябре 2023 года бюджет был исполнен с дефицитом в 1,05 триллиона рублей, а по итогам 11 первых месяцев года называлась сумма менее триллиона рублей.

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      Дмитрий Воронин
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