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16:36, 7 декабря 2023Экономика

Путин раскрыл уровень дефицита бюджета

Путин заявил о дефиците бюджета на уровне 878 миллиардов рублей за 11 месяцев

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета России составил 878 миллиардов рублей, что составляет примерно 0,5 процента ВВП. Об этом, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет», заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

В случае консолидированного бюджета, добавил глава государства, то можно говорить о профиците в размере 837 миллиардов рублей. Он добавил, что впервые за долгое время дефицит удалось профинансировать за счет внутренних ресурсов.

По словам Путина, из-за этого западные портфельные инвесторы лишились возможности заработать на российском рынке. Сделали они это, по мнению президента, под давлением своих правительств.

Дефицит федерального бюджета по итогам года планировали на уровне двух процентов от ВВП. В начале года он рос со сильным опережением графика, но с середины лета он начал сокращаться. Такая динамика совпала с падением курса рубля, который с начала года ослабел в полтора раза.

Также в ходе выступления Путин заявил о росте ВВП России по итогам года как минимум на 3,5 процента в рублевом выражении. Он указал, что такой рост превышает показатели любой страны Евросоюза.

Отдельно президент сообщил, что реальные зарплаты россиян в течение 2023 года выросли на семь процентов, а показатель реальных располагаемых доходов (за вычетом инфляции и обязательных регулярных платежей) увеличился на 4,4 процента.

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      Платон Щукин
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