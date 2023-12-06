Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 3 ноября

В ходе торгов на Московской бирже 6 декабря курс доллара поднялся выше 93 рублей, что произошло впервые за последний месяц, с 3 ноября, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 93,005 рубля, после чего незначительно скорректировался. Евро растет до 100,4 рубля, что стало наибольшим значением с 26 октября, а юань впервые с 23 октября почти достиг уровня 13 рублей.

С начала месяца доллар укрепился более чем на три рубля. Российская валюта слабеет последние две недели, снижение курса ускорилось после саммита ОПЕК+, который прошел 30 ноября.

Участники рынка посчитали результаты встречи свидетельством слабости объединения и его неспособности к дальнейшим шагам для удержания нефтяных котировок. На фоне этого стоимость эталонного сорта Brent опустилась к уровню 77 долларов за баррель, что почти на десять процентов ниже, чем накануне саммита.

В качестве причин снижения курса аналитики также называют традиционного для конца года увеличение спроса на иностранную валюту и приток рублей с российского фондового рынка, который снижается.

В октябре для сдерживания национальной валюты российские власти ввели новые экспортные пошлины, зависящие от курса рубля, и обязали экспортеров продавать валютную выручку. Оба решения продолжают действовать, пересматривать их в правительстве не планируют.