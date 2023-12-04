Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:47, 4 декабря 2023Экономика

Цены на нефть упали

Стоимость нефти Brent опустилась до 78 долларов за баррель

Фото: Todd Korol / Reuters

В начале недели фьючерсные контракты на эталонный сорт нефти Brent упали до 78 долларов за баррель, что стало реакцией рынка на результат министерской встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 11:40 мск, стоимость февральского контракта на Brent опустилась до 77,90 доллара за баррель, а январского на WTI — до 73,20 доллара. Снижение составляет более процента.

С того момента, как в четверг, 30 ноября, закончилась встреча ОПЕК+, нефть потеряла в цене уже 7 процентов. Сначала перенос, а затем неопределенные сообщения о сокращении добычи, которое впервые не было зафиксировано в совместном заявлении, заставили трейдеров усомниться в том, что объединение реально контролирует ситуацию.

Brent от TradingView

Важным фактором стал демарш Анголы, которая отказалась исполнять предложенные ей квоты. Представитель африканского государства заявил, что если страна столкнется с давлением по этому поводу, то может покинуть ОПЕК.

Аналитик Reuters Клайд Рассел отметил, что столь противоречивый результат может говорить о достигнутом картелем пределе в способностях удерживать цены на нефть. Против них играет как нарастающий разрыв между богатыми и бедными странами ОПЕК, а также рекордное увеличение добычи в США. Американские производители постепенно отвоевывают рынок, удовлетворяя возникающий из-за сокращений добычи ОПЕК+ спрос.

Ранее сообщалось, что в ноябре средняя цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals по сравнению с октябрем снизилась более чем на 10 процентов, до 72,84 доллара за баррель. В свою очередь средний дисконт к Brent увеличился до 10,26 доллара.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

      Названы самые популярные исполнители 2023 года

      Блиновская за несколько дней погасила задолженность в 1,5 миллиарда рублей

      Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

      Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

      Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

      В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

      Песков сравнил Украину с бездонной бочкой для денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости