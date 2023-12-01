В ОПЕК+ столкнулись с опасным расколом из-за нефтяного протеста одной страны

Глава делегации Анголы в ОПЕК+ Эставао: страна будет добывать нефть сверх квоты

Организация стран — экспортеров нефти столкнулась с опасным расколом из-за несогласия Анголы принимать установленную для нее квоту по добыче сырья. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам заседания ОПЕК+, которое состоялось 30 ноября в Вене, Анголе предложили квоту по добыче нефти в размере 1,1 миллиона баррелей в сутки. Согласно требованию, страна должна будет придерживаться этой нормы с января 2024 года. Однако глава делегации Анголы в ОПЕК+ Педру Эставао не согласился с предложением ОПЕК+ и сообщил о решении нарастить добычу до уровня в 1,18 миллиона баррелей в день со следующего года.

Глава делегации Анголы заявил, что его страна не будет подчиняться требованиям организации и нарастит объемы добычи сырья вопреки пожеланиям партнеров по организации. В государстве считают «несправедливой» предложенную норму. «Мы представили нашу позицию, и ОПЕК+ должна принять ее во внимание», — заявил Эставао.

Если же на Анголу будут продолжать оказывать внешнее давление, добавил он, руководство африканского государства поднимет вопрос о целесообразности дальнейшего участия страны в организации. «Вопрос о том, останется ли Ангола в ОПЕК+, — это решение [будет приниматься] на самом высоком уровне власти», — заключил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о договоренности участников альянса совокупно сократить добычу почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. В рамках соглашения Россия собралась снизить показатель на 500 тысяч баррелей в день, а Саудовская Аравия — на миллион баррелей в сутки. Отмечалось, что прочие страны — участницы сырьевого картеля также будут должны сократить добычу на миллион баррелей в день.