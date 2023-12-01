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19:45, 1 декабря 2023Экономика

Последнее сокращение добычи нефти назвали признаком бессилия ОПЕК+

Аналитик Reuters Рассел усомнился в возможности ОПЕК+ удержать цены на нефть
СюжетСтоимость нефти:

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Дополнительное сокращение добычи нефти, о котором по итогам заседания в четверг, 30 ноября, объявила ОПЕК+, выглядит как признак бессилия объединения и в первую очередь заставляет задуматься, не станет ли этот шаг для него лебединой песней. Таким вопросом задался аналитик Reuters Клайд Рассел.

Он предположил, что ОПЕК+ не сможет еще сильнее сократить добычу в случае, если удержать нефтяные котировки на нынешнем уровне не удастся. Сомнения одолевают и участников рынка, напомнил эксперт. Когда о решении стало известно, стоимость нефти начала падать. Динамика цен заставляет сделать вывод, что действия объединения были признаны недостаточными для балансировки спроса и предложения.

Кроме того, скептики могут задуматься о готовности членов картеля исполнять установленные квоты. Например, Ангола уже объявила, что не собирается придерживаться ограничений, а в случае давления выйдет из ОПЕК.

По словам Рассела, скромная динамика роста спроса в Азии, скорее всего, будет удовлетворена ростом предложения от производителей, не входящих в ОПЕК+, таких как США, Гайана и Бразилия. Последняя объявила о намерении присоединиться к ОПЕК+, но такое решение не станет поводом для введения квот.

Brent от TradingView

Ранее Bloomberg со ссылкой на участников рынка отметил, что решение ОПЕК+ вряд ли окажет какое-либо влияние на мировой рынок нефти. Добровольный характер сокращения и споры внутри организации заставляют относиться с подозрением к готовности участников выполнить свои обязательства.

Между тем объемы нефтедобычи в США в сентябре выросли на 1,7 процента, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, что стало мировым рекордом месячной добычи среди всех стран мира. Добиться такого результата американским компаниям помогли как комфортный уровень цен, так и ограничения ОПЕК+, которые освобождают рынок для поставок из других регионов.

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      Платон Щукин
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