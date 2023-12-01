В мире усомнились в эффективности резкого сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+

Bloomberg: снижение добычи ОПЕК+ не окажет серьезного влияния на нефтяные цены

Решение о дополнительном сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ в начале 2024 года не окажет существенного влияния на биржевые цены на сырье из-за добровольного характера подобной меры и споров внутри самой организации по поводу установленных квот. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Аналитики Morgan Stanley заявили, что решение ОПЕК+, принятое по итогам заседания в Вене 30 ноября, не является частью официальной квоты для каждой страны-участницы. Это намекает лишь на «ограниченную приверженность» государств картеля к выполнению требований организации. Обновленные прогнозы экспертов указывают на дефицит в 300 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. При этом во втором и третьем кварталах ожидается небольшой профицит запасов сырья.

В свою очередь, в Goldman Sachs назвали решение ОПЕК+ «временной реакцией» на значительное увеличение мировых запасов и объемов глобального предложения сырья. При этом добровольный характер дополнительного сокращения подразумевает, что любые дополнительные снижения добычи будет все труднее согласовывать внутри организации. На этом фоне аналитики сохранили свой прогноз по ценам на нефть марки Brent на уровне в 93 доллара за баррель к концу 2024 года.

В компании ANZ Group Holdings заявили, что отсутствие опубликованного документа, в котором бы указывался размер сокращения нефтедобычи для каждой отдельной страны-участницы ОПЕК+, также вызывает определенные вопросы. Такая мера в целом не убедила глобальный сырьевой рынок, заключили в компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о решении участников ОПЕК+ суммарно сократить объемы добычи нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. Утверждалось, что крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион и 500 тысяч баррелей в сутки соответственно. Эта мера должна будет вступить в силу в начале 2024 года.

В то же время решение ОПЕК+ о дополнительном снижении нефтедобычи вызвало несогласие со стороны делегации Анголы. Ее глава Педру Эставио заявил, что африканская страна не будет придерживаться выполнения установленной для нее квоты в размере 1,1 миллиона баррелей в сутки, а, напротив, нарастит добычу в январе 2024 года до 1,8 миллиона баррелей в день. На этом фоне агентство Bloomberg указало на риски серьезного раскола внутри сырьевого альянса.