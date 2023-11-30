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20:50, 30 ноября 2023Экономика

Цены на нефть обвалились

Цена нефти Brent упала более чем на 2 % на новостях о сокращении добычи ОПЕК+
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость эталонного сорта нефти Brent резко упала после сообщений в СМИ о том, что страны-участницы ОПЕК+ договорились снизить добычу топлива. Котировки теряли более двух процентов и в нижней точке опускались до 82,59 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В то же время нефть марки WTI в моменте обвалилась на 3,38 процента, до 75,23 доллара за баррель. На момент написания материала Brent торгуется на уровне 82,8 доллара, а WTI — 76,5 доллара за баррель.

Brent от TradingView

Перед встречей организации цены, наоборот, шли вверх, поднимаясь до 84,7 доллара за баррель. Однако позже источники Reuters сообщили, что участники альянса договорились о совокупном сокращении добычи почти на два миллиона баррелей в сутки в начале следующего года. Brent отреагировала на новости резким падением.

Информацию официально подтвердили в России. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит сокращение добычи нефти до конца первого квартала 2024 года. Кроме того, страна увеличит снижение производства с 300 до 500 тысяч баррелей в сутки.

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      Мария Грушко
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