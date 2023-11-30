Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:15, 30 ноября 2023Экономика

Цены на нефть выросли в ожидании итогов встречи ОПЕК+

Стоимость Brent с поставками в январе увеличилась до 84,06 доллара за баррель

Фото: Todd Korol / Reuters

В четверг, 30 ноября, мировые цены на нефть пошли в рост на фоне ожидания трейдерами итогов министерской встречи ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов сорта Brent увеличилась до 84,06 доллара за баррель.

Такой стоимости Brent достигла к 14:12 по московскому времени, следует из данных лондонской биржи ICE. Рост цен составил 1,16 процента. Стоимость февральских фьючерсов при этом увеличилась до 83,9 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта WTI с поставками в январе на бирже NYMEX к тому же времени прибавили почти 1,5 процента, составив 79,01 доллара за баррель.

По данным двух источников Reuters, в ОПЕК+ предварительно договорились о новом сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Снизить объемы нефтедобычи представители альянса рассчитывают с первого квартала следующего года.

Ранее стало известно, что участниками ОПЕК+ также обсуждается возможность сокращения нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки. По словам инсайдеров, против такого положения дел выступают Нигерия и Ангола. Не слишком заинтересованы в уменьшении показателей и ОАЭ, а инициатором снижения добычи сырья является Саудовская Аравия. По мнению аналитиков Goldman Sachs, снижение добычи нефти будет постепенным, и составит 0,5-1 миллиона баррелей в сутки в январе-марте 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Верховный суд России признал экстремистским Международное движение ЛГБТ

      Россиянам дали советы в случае обнаружения змеи в квартире

      Россияне перечислили требования к идеальному партнеру

      Россиянина по фамилии Харламов арестовали за сотрудничество с иностранцами

      Фон дер Ляйен заверила в способности ЕС произвести миллион снарядов для Украины

      Собчак обнаружила «штатного собчаковеда» в «Ленте.ру»

      Китайский банк запретил своим аналитикам говорить о проблемах в экономике

      Человечество предупредили о климатическом коллапсе

      Строителей метро Красноярска отправили в отпуск из-за частичной остановки работ

      Президент Литвы высказался о существовании лжецов и болтунов в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости