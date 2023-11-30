Цены на нефть выросли в ожидании итогов встречи ОПЕК+

Стоимость Brent с поставками в январе увеличилась до 84,06 доллара за баррель

В четверг, 30 ноября, мировые цены на нефть пошли в рост на фоне ожидания трейдерами итогов министерской встречи ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов сорта Brent увеличилась до 84,06 доллара за баррель.

Такой стоимости Brent достигла к 14:12 по московскому времени, следует из данных лондонской биржи ICE. Рост цен составил 1,16 процента. Стоимость февральских фьючерсов при этом увеличилась до 83,9 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта WTI с поставками в январе на бирже NYMEX к тому же времени прибавили почти 1,5 процента, составив 79,01 доллара за баррель.

По данным двух источников Reuters, в ОПЕК+ предварительно договорились о новом сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Снизить объемы нефтедобычи представители альянса рассчитывают с первого квартала следующего года.

Ранее стало известно, что участниками ОПЕК+ также обсуждается возможность сокращения нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки. По словам инсайдеров, против такого положения дел выступают Нигерия и Ангола. Не слишком заинтересованы в уменьшении показателей и ОАЭ, а инициатором снижения добычи сырья является Саудовская Аравия. По мнению аналитиков Goldman Sachs, снижение добычи нефти будет постепенным, и составит 0,5-1 миллиона баррелей в сутки в январе-марте 2024 года.

