Стали известны планы ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

На встрече ОПЕК+ обсудят сокращение нефтедобычи на 1-2 миллиона баррелей в сутки

На встрече стран альянса ОПЕК+ будет поднят вопрос дополнительного сокращения мировой нефтедобычи на 1-2 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сократить объемы нефтедобычи будет предложено с первого квартала 2024 года, уточнили собеседники агентства. При этом они отметили, что точный размер сокращений еще не определен.

По данным The Wall Street Journal, приоритетной является цифра в 1 миллион баррелей в сутки. При этом нет никаких гарантий, что странам удастся достичь компромисса, утоняет издание.

За уменьшение добычи топлива выступает Саудовская Аравия, а Нигерия и Ангола высказываются против, рассказали собеседники WSJ. По словам источников, не слишком поддерживают эту инициативу и Объединенные Арабские Эмираты.

Определиться с показателями снижения нефтедобычи страны ОПЕК+ планируют в рамках видеоконференции, запланированной на 30 ноября.

Если Саудовской Аравии и ее партнерам по ОПЕК+ не удастся прийти к компромиссу о снижении добычи, цены на нефть ждет обвал, следует из публикации Bloomberg.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, вероятность усиления сокращения добычи нефти оценивается в 35 процентов. Однако вряд ли страны-участницы альянса будут готовы к резким ограничениям, предупредили они. Скорее, речь пойдет об общем снижении добычи нефти на 0,5-1 миллиона баррелей в сутки в первом квартале следующего года.