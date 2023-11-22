Оценена возможность усиления сокращения нефтедобычи ОПЕК+

Goldman Sachs: вероятность усиления сокращения добычи ОПЕК+ оценивается в 35%

Вероятность ускорения темпов сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ в 2024 году оценивается в 35 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков Goldman Sachs.

Эксперты крупного американского инвестиционного банка допустили возможность принятия подобного решения по итогам ближайшего заседания ОПЕК+, которое пройдет в Вене 26 ноября. Такой шаг может быть обусловлен необходимостью подстраховки на случай возможной слабости глобального нефтяного рынка в первом квартале 2024 года.

При этом аналитики уточнили, что государства ОПЕК+ вряд ли пойдут на резкое увеличение темпов снижения нефтедобычи. Дополнительное ограничение добычи, если и случится, будет умеренным и непродолжительным. Речь может идти о совокупном сокращении добычи сырья еще на 0,5-1 миллиона баррелей в сутки в течение января-марта. Подобное бремя разделят между собой ведущие производители сырья — Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ирак и Кувейт.

В то же время аналитики Goldman Sachs допустили и другие сценарии. Согласно базовому прогнозу, представители ОПЕК+ примут решение сохранить действующие параметры добычи на прежнем уровне. Россия и Саудовская Аравия, в свою очередь, продлят действие добровольных ограничений до конца первого квартала 2024 года, заключили эксперты.

Биржевые цены на нефть эталонной североморской марки Brent начали расти 20 ноября в преддверии заседания ОПЕК+. В ходе торгов на лондонской площадке ICE стоимость контрактов на январские поставки сырья выросли до 81,1 доллара за баррель (плюс 0,6 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии). 22 ноября котировки достигли уровня в 82,52 доллара.

Ранее главные мировые экспортеры сырья — Саудовская Аравия и Россия — подтвердили сокращение поставок и добычи нефти до конца 2023 года. Москва продолжит дополнительное добровольное снижение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день. Эр-Рияд, в свою очередь, снизит суточные объемы добычи сырья на миллион баррелей.