Цены на нефть начали расти в преддверии встречи ОПЕК+

Биржевые цены на нефть Brent выросли до 81,1 доллара за баррель

Цены на нефть эталонной североморской марки Brent начали расти в преддверии заседания представителей стран ОПЕК+, запланированного на 26 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Ближе к 11:40 по московскому времени стоимость контрактов на январские поставки сырья выросли до 81,1 доллара за баррель (плюс 0,6 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии). В свою очередь, котировки февральских фьючерсов увеличились до 81,03 доллара (плюс 0,66 процента), мартовских — до 80,85 доллара (плюс 0,62 процента), а апрельских — до 80,67 доллара (плюс 0,58 процента).

Таким образом, биржевые цены на нефть Brent продолжили расти после увеличения более чем на четыре процента в ходе торгов 17 ноября. Аналитики связывают подобную динамику с ожиданиями рынка от предстоящей встречи ОПЕК+, по итогам которой должны будут определиться приоритеты политики альянса на 2024 год. Одним из главных рисков, с которыми может столкнуться организация, может стать переизбыток глобального предложения сырья. На этом фоне картель может продлить действующие ограничения на поставки нефти, пришли к выводу эксперты.

Ранее главные мировые экспортеры сырья — Саудовская Аравия и Россия — подтвердили сокращение поставок и добычи нефти до конца 2023 года. Москва продолжит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день. Эр-Рияд, в свою очередь, снизит суточные объемы добычи сырья на на миллион баррелей.

На этом фоне суточная добыча нефти в США по итогам октября 2023 года, напротив, взлетела до рекордных 10,8 миллиона баррелей в сутки. Речь шла об извлечении сырья в 48 штатах, без учета Мексиканского залива. Показатель превысил прошлогоднее значение на десять процентов, несмотря на сокращение числа буровых установок. Подобная динамика была обусловлена ростом эффективности их использования. Например, добычу сланцевой нефти удалось нарастить за счет концентрации буровых установок на наиболее перспективных участках и улучшения технологии добычи.