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11:54, 2 ноября 2023Экономика

Добыча нефти в США взлетела до максимума

Reuters: добыча нефти в США взлетела до рекордных 13,1 миллиона баррелей в сутки
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Bing Guan / Reuters

В США продолжается рост добычи нефти и газа, хотя уже в августе компании добывали рекордные 13,1 миллиона баррелей нефти и нефтеконденсата в сутки, что больше предыдущего исторического максимума, установленного в ноябре 2019 года. Об этом со ссылкой на данные Управления энергетической информации США пишет Reuters.

В октябре добыча в 48 штатах, без учета Мексиканского залива, выросла до рекордных 10,8 миллиона баррелей в сутки, что на десять процентов больше, чем в прошлом году. Этой тенденции не мешает даже сокращение числа буровых установок, потому что отрасль повышает эффективность их использования.

В частности, добыча сланцевой нефти увеличивается за счет концентрации буровых установок на наиболее перспективных участках и улучшение технологии добычи.

Рост эффективности позволил США продолжать наращивать добычу в условиях, когда Саудовская Аравия и ее союзники по ОПЕК+, включая Россию, сдерживают поставки нефти на мировой рынок. При этом, отмечают эксперты, именно стремление картеля повысить цены за счет снижения добычи дало американским компаниям стимулы увеличивать ее.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что в октябре средняя стоимость российской марки нефти Urals составила 81,52 доллара за баррель, что на полтора доллара ниже, чем в сентябре. При этом в конце месяца морские поставки достигали четырехмесячного максимума в 3,5 миллиона баррелей в сутки.

На этом фоне мировые котировки существенно отошли от максимумов последних месяцев. Отсутствие реакции поставщиков нефти на операцию Израиля против ХАМАС также способствовало снижению цен. По состоянию на середину дня 2 ноября декабрьский фьючерс Brent торгуется на уровне 85,7 доллара за баррель.

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      Платон Щукин
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