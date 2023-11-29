Над ценами на нефть нависла угроза обвала

Bloomberg: без разрешения противоречий внутри ОПЕК+ цены на нефть обвалятся

Если Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК+ на ближайшем заседании не договорятся о новых совместных условиях сокращения добычи, то цены на нефть, скорее всего, обвалятся. Однако даже достижение временного соглашения не ликвидирует основные причины проблем и ситуация со временем может усугубиться, отмечает Bloomberg.

Как пишет издание, напряженность создает растущий разрыв между богатыми и бедными странами организации. Чтобы сгладить противоречия, с лета этого года Саудовская Аравия в одностороннем порядке сократила добычу на миллион баррелей в сутки. Но ближе к зиме даже такого уровня, по всей видимости, недостаточно.

Эр-Рияд хочет солидарности от партнеров, потому что при дальнейшем снижении добычи он уже будет терять долю рынка, но не находит понимания у африканских стран. В частности, Ангола и Нигерия не принимают предлагаемые им квоты. Обе страны и без того сталкиваются с падением добычи, а значит, и со снижением доходов.

В апреле этого года, когда группа сообщала о сокращении добычи в последний раз, позволить себе пойти на снижение могли только девять стран. Остальные в последние годы потеряли столько производственных мощностей, что уже не готовы были испытывать свою промышленность на прочность. К ноябрю ситуация не улучшилась, к тому же не входящие в картель страны, в первую очередь США, начали увеличивать добычу.

Ярче всего разногласия внутри организации проявились в срочном переносе министерской встречи в Вене на четыре дня. Предполагалось, что стороны соберутся 26 ноября, но затем саммит перенесли на 30-е. На этом фоне цены на нефть начали испытывать дополнительное давление, вновь опустившись ниже 80 долларов за баррель для сорта Brent.

Тем не менее сообщения об ужесточении позиции США по поставкам российской нефти по цене выше потолка и последовавший отказ от сотрудничества крупных греческих судовладельцев поддержали нефтяные котировки. По состоянию на вечер 29 ноября Brent торгуется немногим ниже 82 долларов за баррель.