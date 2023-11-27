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12:38, 27 ноября 2023Экономика

Цены на нефть упали в преддверии встречи ОПЕК+

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 80 долларов в преддверии встречи ОПЕК+
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Todd Korol / Reuters

Стоимость эталонного сорта нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже показателя в 80 долларов за баррель. Изменения в стоимости происходят в преддверии встречи ОПЕК+, запланированной на 30 ноября.

Ближе к 11 часам по московскому времени стоимость контрактов на январские поставки сырья снизилась до 79,95 доллара за баррель. Падение составило порядка 0,8 процента к открытию торгов. На момент написания публикации стоимость Brent выровнялась до 80,08 доллара за баррель.

Цена на нефть марки WTI в то же время снижалась на 0,94 процента, составив 74,83 доллара за баррель. В дальнейшем она продемонстрировала некоторый рост, достигнув 74,87 доллара после 12:29 по московскому времени.

Ранее стало известно об экстренном переносе встречи ОПЕК+ в Вене с 26 на 30 ноября. Данная ситуация может привести к уменьшению интереса трейдеров и инвесторов к январским опционным контрактам, предупредили аналитики. По данным Bloomberg, дата предстоящей встречи была изменена на фоне недовольства Саудовской Аравии объемами добычи топлива прочими членами ОПЕК+.

В апреле страны-участницы объединения приняли решение об уменьшении сокращения нефтедобычи из-за снижения цен на нефть. Однако эта мера не способствовала длительному росту цен на топливо.

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      Лилиана Набиуллина
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