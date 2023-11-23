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12:03, 23 ноября 2023Экономика

Нефтерынку предрекли шок из-за экстренного переноса встречи ОПЕК+

Bloomberg: цены на нефть могут вырасти из-за переноса встречи ОПЕК+

Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com

Экстренный перенос заседания стран ОПЕК+ с 26 на 30 ноября может создать шоковую ситуацию на глобальном биржевом нефтяном рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за этого решения интерес трейдеров и инвесторов к январским опционным контрактам на поставки сырья может резко снизиться. При таком раскладе биржевые цены на эталонную североморскую марку Brent будут расти, предупрудили эксперты. «Четыре из пяти наиболее активных фьючерсов на нефть марки Brent в среду (22 ноября — прим. «Ленты.ру») были февральскими контрактами», — говорится в материале.

Опцион представляет собой контракт между двумя сторонами, в котором одна сторона дает право другой купить или продать оговоренное в соглашении количество нефти по конкретной цене в определенный момент времени. Такие контакты являются одними из самых популярных способов для нефтетрейдеров застраховаться от угрозы неожиданных колебаний цен и представляют собой менее рискованную альтернативу фьючерсным контрактам. Высокая востребованность опционов объясняется более низкими ценами на поставки сырья.

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Перенос встречи ОПЕК+ может поставить под угрозу реализацию около 646 миллионов баррелей нефти — сроки по таким опционам истекают 27 ноября. Кроме того, под угрозой простоя могут оказаться почти 11 тысяч январских опционов на поставки дизельного топлива в США и несколько сотен соглашений на доставку бензина. Из-за смещения даты заседания картеля на более поздний срок покупатели будут стремиться заключать февральские опционы с учетом обновленной стратегии ОПЕК+ по добыче и экспорту сырья. Трейдерам, в свою очередь, станет сложнее использовать январские соглашения для получения дополнительной прибыли, пришли к выводу аналитики.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран указал на опасность нефтяного бума в США для стран ОПЕК+. Из-за резкого увеличения добычи в Соединенных Штатах на 700-800 тысяч баррелей в день государствам сырьевого картеля с большой долей вероятности придется скорректировать собственную стратегию и объявить о более резком снижении добычи сырья по итогам заседания. В противном случае власти Саудовской Аравии могут отменить одностороннее ограничение добычи на миллион баррелей в сутки, если подобному примеру не последуют другие крупные производители в ОПЕК+.

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      Анатолий Акулов
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