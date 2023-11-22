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15:34, 22 ноября 2023Экономика

Глава хедж-фонда указал на опасность нефтяного бума в США для ОПЕК+

Глава хедж-фонда Андюран: ОПЕК+ потребуется более резкое сокращение добычи нефти

фото: Nick Oxford / Reuters

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран указал на опасть нефтяного бума в США для стран ОПЕК+. Слова руководителя крупной инвестиционной компании приводит Bloomberg.

На фоне наращивания сырьевого предложения из Соединенных Штатов и других государств странам ОПЕК+ с высокой долей вероятности потребуется объявить о более резком снижении добычи сырья по итогам заседания, которое состоится в Вене 26 ноября. На этом решении, по словам нефтетрейдера, будут настаивать представители крупнейшего сырьевого производителя — Саудовской Аравии. Необходимость более резкого снижения добычи он объяснил стремлением ближневосточного государства к более высоким биржевым ценам на нефть.

Андюран допустил, что власти Саудовской Аравии могут отменить одностороннее ограничение добычи на миллион баррелей в сутки, если подобному примеру не последуют другие крупные производители в ОПЕК+. Без поддержки партнеров по сделке снижение добычи ближневосточной страной не сможет оказать сильного влияния на мировой нефтяной рынок и станет своего рода «леденцом на палочке», заявил Андюран со ссылкой на слова министра энергетики Саудовской Аравии Абдула-Азиза ибн Салмана Аль Сауда.

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«Добыча нефти в США увеличилась в этом году примерно на 700-800 тысяч баррелей в день, поставки из Ирана восстановились, поскольку Соединенные Штаты ослабили свои санкции, а российский экспорт остался стабильным, поскольку Москва нарушает свои обязательства перед ОПЕК+», — заключил глава хедж-фонда.

Ранее главные мировые экспортеры сырья — Саудовская Аравия и Россияподтвердили сокращение поставок и добычи нефти до конца 2023 года. Москва продолжит дополнительное добровольное снижение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день. Эр-Рияд, в свою очередь, снизит суточные объемы добычи сырья на миллион баррелей.

На этом фоне аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs оценили с вероятностью в 35 процентов возможность принятия решения странами ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти по итогам ближайшего заседания. Такой шаг может быть обусловлен необходимостью подстраховки на случай возможной слабости глобального нефтяного рынка в первом квартале 2024 года.

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      Анатолий Акулов
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