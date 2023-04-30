Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:38, 30 апреля 2023Экономика

Предсказан дефицит нефти из-за сокращения добычи ОПЕК+

Аналитик Маслов заявил, что сокращение добычи нефти членами ОПЕК+ грозит дефицитом

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Продолжение политики сокращения добычи нефти членами ОПЕК+ грозит дефицитом на мировых рынках в 2024 году. Об этом рассказал РИА Новости аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Страны ОПЕК+ договорились снизить объемы добычи на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. В марте Россия также приняла решение сократить производство и вышла на заявленные объемы сокращения — 500 тысяч баррелей в сутки.

«Сокращение добычи может продолжиться, если спрос со стороны крупнейших мировых экономик не покажет должного роста. Что касается стран ОПЕК+, то хроническая недофинансированность нефтяной отрасли не дает шансов на быстрое восстановление добычи, особенно когда разговор заходит об африканских странах», — объяснил Маслов.

Он отметил, что такая ситуация может привести к временному дефициту при условии, что экономики Китая и США, которым требуется значительное число энергоносителей, продолжат расти.

Накануне стало известно, что Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России — в обнародованной 26 апреля сводке о ситуации в промышленности за первый квартал эта информация отсутствует.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России рассказали о ситуации в Артемовске
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства родителями грудного ребенка
Глава МИД Венгрии оценил слова Зеленского о поведении Будапешта
Предсказан дефицит нефти из-за сокращения добычи ОПЕК+
Пытавшийся уйти от полиции автомобиль загорелся на трассе и попал на видео
Стало известно о неготовности ВСУ к масштабному контрнаступлению
Непомнящий проиграл в борьбе за титул чемпиона мира
«Оренбург» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ
Собака напала на пятилетнего ребенка в российском городе
В Киеве раскритиковали Меркель за слова о предотвращении конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.