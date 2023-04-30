Предсказан дефицит нефти из-за сокращения добычи ОПЕК+

Аналитик Маслов заявил, что сокращение добычи нефти членами ОПЕК+ грозит дефицитом

Продолжение политики сокращения добычи нефти членами ОПЕК+ грозит дефицитом на мировых рынках в 2024 году. Об этом рассказал РИА Новости аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Страны ОПЕК+ договорились снизить объемы добычи на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. В марте Россия также приняла решение сократить производство и вышла на заявленные объемы сокращения — 500 тысяч баррелей в сутки.

«Сокращение добычи может продолжиться, если спрос со стороны крупнейших мировых экономик не покажет должного роста. Что касается стран ОПЕК+, то хроническая недофинансированность нефтяной отрасли не дает шансов на быстрое восстановление добычи, особенно когда разговор заходит об африканских странах», — объяснил Маслов.

Он отметил, что такая ситуация может привести к временному дефициту при условии, что экономики Китая и США, которым требуется значительное число энергоносителей, продолжат расти.

Накануне стало известно, что Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России — в обнародованной 26 апреля сводке о ситуации в промышленности за первый квартал эта информация отсутствует.